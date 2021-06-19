Венгрии удалось свести игру с Францией вничью на Евро-2020

Шансов против французов у хозяев практически не было. У большинства болельщиков вопрос о победителе в матче и не стоял. Вопросы были лишь – сколько венгры продержатся и с каким счетом проиграют? Но венгры удивили.

19 июня на будапештском стадионе имени Ференца Пушкаша решалась участь венгерской сборной на Евро-2020, сообщает zakon.kz.

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Шансов против французов у хозяев практически не было. У большинства болельщиков вопрос о победителе в матче и не стоял. Вопросы были лишь – сколько венгры продержатся и с каким счетом проиграют?

Венгры удивили, как и многие сборные на этом чемпионате.

Первый гол забили хозяева в конце первого тайма. Венгерский защитник Аттила Фиола при рывке из центра поля по левой половине, воспользовался шансом и пробил в ближний угол ворот с близкого расстояния. 1:0 в пользу сборной Венгрии.

Сравнять счет французы сумели лишь во втором тайме - Мбаппе зацепился за мяч на чужой половине поля и вошел в штрафную венгров. Затем прострелил от лицевой, а Гризманн уже использовал удачный отскок на ногу, пробив в касание в цель. 1:1.

Сборная Венгрии в последнее время выглядит не так плохо, но добыть путевку на Евро-2020 получилось не без доли везения. В отборочном турнире заняли всего лишь четвертое место в группе, так что пришлось играть дополнительные стыковые матчи. Однако победа в этих играх закинула команду прямиком в группу F.

А это "группа смерти", где венгры выглядят бедными родственниками, поскольку, помимо французов, здесь еще и сборные Германии и Португалии. С последней, к слову, уже успели встретиться в первом туре. Проиграли 0:3, но, надо сказать, вполне по делу. Преимущество португальцев было существенным, достаточно взглянуть на статистику.

Венгры и в сегодняшней игре не блистали. Дело не в том, что они вдруг научились играть вровень с одногруппниками. Французы, видимо уверенные в своей победе, играл, пусть не расслабленно, но все равно не в полную силу. У них было несколько голевых моментов, ни один из которых они не удосужились реализовать.

Франция вышла на чистое первое место в группе F, набрав 4 очка. Венгрия — на третьем месте с одним баллом. Помимо венгров и французов, в группе F выступают национальные команды Португалии (3 очка) и Германии (0), которые проведут встречу между собой также сегодня, 19 июня.

В субботу 19 июня на Евро-2020 еще сыграют команды Португалия - Германия и Испания - Польша.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Португалия - Германия: победа Португалии - 3.35, победа Германии - 2.40, ничья - 3.25.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Испания - Польша: победа Испании - 1.36, победа Польши - 9.60, ничья - 5.30.

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