В Петропавловске проходит чемпионат РК по велоспорту

В праздничном велозаезде приняли участие аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, олимпийский чемпион Александр Винокуров и президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов.

В Петропавловске прошел велопробег, посвященный Международному олимпийскому дню, сообщает zakon.kz.

В праздничном велозаезде приняли участие аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, олимпийский чемпион Александр Винокуров и президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов.

Хочу поздравить всех с этим прекрасным праздником спорта. Мы договорились с президентом федерации Нурланом Еркебулановичем о проведении чемпионата по велоспорту именно в нашей области еще в начале прошлого года, но, к сожалению, из-за пандемии не получилось. В этом году​ получилось. И мы хотели бы, чтобы этот чемпионат стал традиционным именно на нашей североказахстанской земле, ведь именно здесь большая история велоспорта, - сказал Кумар Аксакалов. - Специально к нам приехал олимпийский чемпион Александр Винокуров. Он постоянно приезжает, поддерживает детей, молодежь. Сегодня, к сожалению, не смог приехать Леша Луценко. Он готовится к "Тур де Франс". Артем Захаров здесь. Это все наши звезды, лучшие велосипедисты нашей страны.

Глава региона подчеркнул, что национальный чемпионат в Петропавловске - это отличная возможность для региона получить опыт проведения крупного турнира, и выразил надежду, что это соревнование будет проходить в Северо-Казахстанской области хотя бы раз в два-три года. Также Кумар Аксакалов выразил благодарность президенту Федерации велоспорта за большую работу по привлечению молодежи и развитию спорта.

Наша команда "Астана" - одна из лучших в мире. Сегодня мы видим, что во многих странах мира граждане других государств надевают форму "Астаны". Это лучшая пропаганда нашей страны, велосипедного спорта. аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов

Участников велопробега также поприветствовал олимпийский чемпион Александр Винокуров.

Вдвойне приятно, что праздник и чемпионат Казахстана проходит у нас на Родине. Я считаю, это кузница чемпионов. Ребята работают, до сих пор в обойме мой первый тренер Сергей Иванович Кручина. Спасибо за это прекрасное мероприятие. В преддверии Олимпиады хочу пожелать всем казахстанским спортсменам, которые готовятся отправиться в Токио, удачи. Алексей Луценко готовится к "Тур де Франс" и Олимпийским играм, которые пройдут буквально через неделю после гонки, - сказал олимпийский чемпион. - Сегодня я хочу проехаться с вами на велосипеде. Аккуратно, главное - без фанатизма и не падать. Здесь важна не победа, а участие.

Президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов в своем выступлении отметил, что ему очень приятно побывать на Родине олимпийского чемпиона, а Петропавловск - велосипедный город, который с момента последнего визита президента Казахстанской федерации велоспорта значительно преобразился.

Здесь любят спорт, любят активный образ жизни. У вас очень красивый город. Это уже не тот Петропавловск с врастающими в землю избушками из моей памяти. Обещаю, что мы периодически будем проводить чемпионат в вашей области. Я очень рад, что здесь сегодня собралось столько любителей велоспорта. Также благодарю акима области за то, что он проявляет большое внимание к спорту. Вчера мы договорились, что в Петропавловске будет строиться BMX-парк, и дети наши смогут профессионально заниматься спортом. Это очень важно, ведь BMX - один из четырех олимпийских видов спорта. Мы пока представлены в двух - шоссе и трек. Сейчас мы будем готовить МТБ и затем BMX. президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов

После вступительных слов участники велопробега отправились на стартовую линию. Дистанция заезда​ - десять километров. Старт и финиш, что символично, совершил у Дворца спорта Александр Винокуров. После завершения дистанции все участники соревнования получили памятные медали и грамоты.

Артем Чумаков

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