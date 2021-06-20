Германия обыграла Португалию на Евро-2020 со счетом 4:2

Итоги: Роналду установил рекорд, португальцы забили два автогола, немцы доказали, что зря их сбрасывали со счетов, болельщики получили настоящее наслаждение от наблюдения за великолепной игрой двух мастеров.

19 июня в поединке группового этапа Чемпионата Европы встречались сборные Португалии и Германии. Матч состоялся в Мюнхене, на стадионе "Альянц-Арена", сообщает zakon.kz.

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Пока этот матч можно назвать ярчайшим из всех событий этого чемпионата. Игра красочная, интересная, и опять же, как и со многими предыдущими матчами, неожиданная. Все ждали встречи равных соперников, но, по факту, Германия просто разорвала сборную Португалии.

Первый гол забил самый титулованный представитель "Seleção das Quinas" (команды избранных), как ее называют сами португальцы, Криштиану Роналду.

Роналду забил красивейший, молниеносный гол. 36-летний футболист сегодня стал первым игроком в истории Евро, который забил более трех голов в трех разных турнирах. Он трижды отличился на европейском чемпионате в 2012, 2016 и 2021 году.

Ну а дальше на поле властвовали немцы. Собственно первый гол забили они на пятой минуте, но судья посчитал положение вне игры. А на 35 минуте Гозенс передал мяч во вратарскую, где Хавертц, вступил в борьбу с Диашем и на мгновенье опередив его, подставил ногу под мяч. Тот залетел в ворота. По пути задел Диаша и португальцам засчитали автогол. 1:1.

Следующим снова стал автогол. Киммих с силой ударил по воротам и мяч снова залетел в них, отскочив от португальского защитника. "Автором" гола стал Рафаэл Геррейру. 2:1 в пользу Германии.

Во втором тайме немцы развили успех. Третий мяч в одно касание забил Кай Хаверц, четвертый Робин Госенс, да еще и головой. 4:1.

Отставание португальцев сократил Диогу Жота на 17 минуте второго тайма. Роналду во вратарской сбросил мяч, Жота вколотил его в абсолютно пустые ворота почти с линии. 4:2.

Итоги игры: первый гол немцев не засчитали, Роналду установил рекорд, португальцы забили два автогола, немцы доказали, что зря их сбрасывали со счетов, болельщики получили настоящее наслаждение от наблюдения за великолепной игрой двух мастеров.

В первой игре турнира Португалия на классе разобралась с явным аутсайдером группы Венгрией (3:0).

У Германии оппонент был гораздо сложнее — сборная Франции. Как итоге минимальное поражение со счетом 0:1, но, откровенно говоря, у немцев было мало шансов на успех.

Всего история очных противостояний насчитывает 18 встреч, из которых немцы выиграли 10. У португальцев лишь три победы, последняя из которых произошла в далеком 2000 году и также на Евро на групповом этапе.

В субботу 19 июня на Евро-2020 еще сыграют команды Испании и Польши.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Испания - Польша: победа Испании - 1.36, победа Польши - 9.60, ничья - 5.30.

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