Несколько человек едва не убило током в фонтане около Алматинского цирка

Спасать их бросился парень. Несмотря на то, что его тоже било током, он стал вытаскивать пострадавших из воды.

О том, что двух девочек и женщину едва не убило током на улице в Алматы, написали в соцсетях, сообщает zakon.kz.

Үкілай Бестай рассказала, что инцидент произошел на ее глазах. Она отдыхала с детьми перед зданием цирка в Алматы.

Затем она увидела, как две маленькие девочки перед фонтаном сняли туфли, полезли в воду. После чего их и женщину рядом стало бить током. (Женщина пишет, что они уперлись в груду железа, по всей видимости, речь идет о стальных конструкциях в воде, откуда бьет струя.)

Үкілай Бестай рассказывает, что позвала людей на помощь. Спасать их бросился парень. Несмотря на то, что его тоже било током, он стал вытаскивать пострадавших из воды. Двоих вытащил, третью девочку вывел другой взрослый. Абылай к тому времени сильно ослаб.

Первая выжившая девочка приехала из Талдыкоргана. Подруга матери гуляла с 4 детьми после лагеря. Мы все сильно шокированы. Надеюсь, с женщиной все будет в порядке. Үкілай Бестай

Мы отправили запрос в соответствующие инстанции, чтобы узнать, что именно произошло перед зданием цирка.

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