Куат Хамитов одержал досрочную победу на турнире в Атырау

Хамитов применил удушающий прием против Романа Головинова.

Куат Хамитов одержал досрочную победу на турнире Mergen FC 1 в Атырау, сообщает zakon.kz.

Его соперником был украинец Роман Головинов (10-4), передает Sports.kz.

Бой был рассчитан на три раунда по пять минут, но завершился досрочно в первом. Хамитов применил удушающий прием.

Для Куата Хамитов эта победа стала 23-й в его профессиональной карьере, а Роман Головинов проиграл свой пятый поединок. Добавим, что до этого боя Хамитов уже выходил в клетку в 2021 году - в январе он за 49 секунд победил россиянина Максима Пантелеева (0-1).

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