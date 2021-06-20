Семь человек погибли в страшном ДТП на Кульджинке

Погибли трое взрослых и четверо детей.

Трагедия произошла 19 июня около 18.50 около поселка Байсеит Алматинский области, сообщает zakon.kz.

В результате столкновения автомобилей Toyota RAV-4 и Audi C4 погибли семь человек.

Машины столкнулись на 134 км трассе "Алматы-Кокпек-Коктал".

По предварительным данным, водитель Toyota не справился управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Audi.

В результате ДТП водители обеих машин и трое пассажиров скончались на месте ДТП, еще двое скончались в больнице села Шелек. Среди погибших - дети - 16, 13, 8 лет - и четырехмесячный младенец. С различными травмами в больницу доставлены трое пассажиров. Начато досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК, в ходе которого будут выяснены все причины и обстоятельства ДТП. пресс-служба ДП Алматинской области

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