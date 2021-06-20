Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020

Испания набрала 2 очка и занимает только третье место в группе, у Польши 1 балл и последняя строчка.

19 июня в поединке группового этапа Чемпионата Европы встретились сборные Испании и Польши. Матч состоялся в Севилье, на стадионе "Ла Картуха", сообщает zakon.kz.

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После недавней победы шведов Испания откатилась на третье место. Чтобы вернуться в лидеры, надо было побеждать, но полякам удалось свести игру к ничьей. 1:1.

Первый гол Испании на этом Евро забил Альваро Мората, открыв счет на 25 минуте игры. Морено неточно ударил, мяч низом ушел с линии штрафной на пятак. Мората опередил защитника и касанием перевел мяч мимо Щенсного в ворота.

Судья поначалу зафиксировал офсайд, но просмотр повтора подтвердил гол. 1:0 в пользу сборной Испании.

Если у испанцев и было преимущество в этой игре, то минимальное. Поляки регулярно контратаковали, пару раз имели реальную возможность забить и создавали почти такое же количество опасных моментов у ворот противника, сколько и испанцы.

Красно-белые сравняли счет на 58 минуте игры - Лапорт вчистую проиграл Левандовскому борьбу в воздухе, и Роберт головой закинул мяч в сетку. 1:1.

В свои возможности поляки еще больше поверили, когда нападающий сборной Испании Жерар Морено не сумел реализовал пенальти, попав в штангу, а бросившийся на добивание Мората не смог забить в пустые ворота – мяч ушел мимо створа. Это уже пятый незабитый пенальти на этом Евро.

В последние минуты игры стороны получили по "горчичнику", разгоряченные игроки обеих команд пытались закончить игру победой.

Польша доказала, что способна вести бой на равных с сильным противником, испанцы рискуют потерять репутацию фаворитов чемпионата.

Турнир обе команды начали неудачно. Поляки проиграли Словакии, а Испания удивила тем, что не смогла додавить шведов и те свели матч к ничьей.

Испания набрала 2 очка и занимает только третье место в группе, у Польши 1 балл и последняя строчка.

В третьем туре Испания сыграет со Словакией, а Польша – со Швецией.

В воскресенье 20 июня на Евро-2020 сыграют команды Швейцария – Турция, Италия – Уэльс, Украина – Австрия.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Швейцария – Турция: победа Швейцарии - 1.71, победа Турции - 5.20, ничья - 4.00.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Италия – Уэльс: победа Италии - 1.55, победа Уэльса - 8.20, ничья - 3.85.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Украина – Австрия: победа Украины - 3.58, победа Австрии - 3.84, ничья - 1.95.

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