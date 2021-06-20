Названы продукты, которые плохо сочетаются с кофе

Если пить кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает и может возникнуть гипогликемия

Ряд научных исследований говорит о том, что кофе, выпитый во время или сразу после еды, может замедлить способность организма усваивать некоторые минералы и микроэлементы. В частности: кальций, цинк, железо, витамин D, сообщает zakon.kz.

Павел Исанбаев, специалист по снижению веса клиники "Борменталь" в Челябинске, рассказал РИА Новости, почему очень вредно сочетать кофе со сладостями.

Кофе содержит антинутриенты - вещества, которые препятствуют усвоению микроэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи, - сообщает Павел Исанбаев.

Он отметил, что кофе часто пьют со сладким: с сахаром, десертом. Но сладкое и кофе не сочетаются. Напиток временно повышает уровень глюкозы в крови. В норме это приводит к тому, что организм должен глюкозу потратить, и человек ощущает прилив сил, бодрости. Затем действие кофеина заканчивается, и возвращается "нормальное" состояние.

Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами, как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость. У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее - все зависит от конкретного организма. Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием, - говорит Павел Исанбаев.

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