Германии первой в истории покорилась отметка в 300 голов на Евро и ЧМ

Сборная Германии победила Португалию со счетом 4:2 в матче второго тура чемпионата Европы-2020.

Сборная Германии победила Португалию со счетом 4:2 в матче второго тура чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.RuRT.

Немецкая команда довела число своих голов на крупных международных турнирах - чемпионатах мира и Европы - до 302. Германия стала первой командой в истории, которая забила 300 мячей на этих турнирах.

В группе F после двух туров лидирует Франция (4 очка), далее идут Германия и Португалия (по 3 очка), а также Венгрия (1 очко).

В заключительном туре в среду, 23 июня, немцы сыграют с Венгрией, а португальцы встретятся с Францией.

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