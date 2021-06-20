Российского актера Александра Головина обвинили в сексуальных домогательствах

Актер более известен по роли в сериале "Кадетство".

Звезду сериала "Кадетство" Александра Головина обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Актриса Дарья Митичашвили обвинила в домогательствах актера Александра Головина, известного по роли в сериале "Кадетство". 33-летняя женщина написала заявление в полицию.

По ее словам, она ночью отдыхала в баре в центре Москвы с друзьями. Выйдя из заведения, актриса почувствовала, как Головин начал трогать ее ноги. После того, как Митичашвили не услышала от обидчика извинений, она написала заявление в полицию.

В свою очередь представитель актера Анна Стародумова заявила, что Головин "точно не домогался ни до кого". По ее мнению, "никому не известные артистки просто хотят попиариться".

Менеджер актера Станислав Калинкин отметил, что не слышал об инциденте и не знает подробностей.

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