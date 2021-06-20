Врач объяснил опасность чрезмерной активности после вакцинации

Приложение zakon.kz
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Вызванный физическими нагрузками дефицит глюкозы в организме может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации.
Вызванный длительными физическими нагрузками дефицит глюкозы в организме может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от COVID-19, сообщает zakon.kz.
Об этом рассказал ТАСС глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Не устраивайте заплывы, марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием. (...) Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому, соответственно, хуже антитела вырабатываются, - сказал ученый.
Он объяснил, что дефицит глюкозы в крови, вызванный спортом на выносливость - лыжами, длительным плаванием, бегом, запускает регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы, чтобы клетки головного мозга могли ее получать.
Без глюкозы клетки головного мозга не проживут.
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