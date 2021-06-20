В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 408 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 1119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией,.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 342,

в городе Алматы - 121,

в городе Шымкент - 42,

в Акмолинской области - 37,

в Актюбинской области - 32,

в Алматинской области - 28,

в Атырауской области - 47,

в ВКО - 73,

в Жамбылской области - 20,

в ЗКО - 78,

в Карагандинской области - 151,

в Костанайской области - 33,

в Кызылординской области - 20,

в Мангыстауской области - 28,

в Павлодарской области - 35,

в СКО - 6,

в Туркестанской области - 26.

Всего в стране подтверждено 408 650 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султан - 224,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 33,

в Акмолинской области - 15,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 30,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 69,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 122,

в Карагандинской области - 124,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области – 16,

в Мангыстауской области - 41,

в Павлодарской области - 65,

в СКО - 15,

в Туркестанской области - 45.

Всего в стране выздоровели 384 077 человек от COVID-19.

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