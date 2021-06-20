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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 408 тысяч

Фото: РБК 20 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией,.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 342,
  • в городе Алматы - 121,
  • в городе Шымкент - 42,
  • в Акмолинской области - 37,
  • в Актюбинской области - 32,
  • в Алматинской области - 28,
  • в Атырауской области - 47,
  • в ВКО - 73,
  • в Жамбылской области - 20,
  • в ЗКО - 78,
  • в Карагандинской области - 151,
  • в Костанайской области - 33,
  • в Кызылординской области - 20,
  • в Мангыстауской области - 28,
  • в Павлодарской области - 35,
  • в СКО - 6,
  • в Туркестанской области - 26.

Всего в стране подтверждено 408 650 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султан - 224,
  • в городе Алматы - 0,
  • в городе Шымкент - 33,
  • в Акмолинской области - 15,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 30,
  • в Атырауской области - 10,
  • в ВКО - 69,
  • в Жамбылской области - 15,
  • в ЗКО - 122,
  • в Карагандинской области - 124,
  • в Костанайской области - 14,
  • в Кызылординской области – 16,
  • в Мангыстауской области - 41,
  • в Павлодарской области - 65,
  • в СКО - 15,
  • в Туркестанской области - 45.

Всего в стране выздоровели 384 077 человек от COVID-19.

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