В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 408 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 1119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией,.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 342,
- в городе Алматы - 121,
- в городе Шымкент - 42,
- в Акмолинской области - 37,
- в Актюбинской области - 32,
- в Алматинской области - 28,
- в Атырауской области - 47,
- в ВКО - 73,
- в Жамбылской области - 20,
- в ЗКО - 78,
- в Карагандинской области - 151,
- в Костанайской области - 33,
- в Кызылординской области - 20,
- в Мангыстауской области - 28,
- в Павлодарской области - 35,
- в СКО - 6,
- в Туркестанской области - 26.
Всего в стране подтверждено 408 650 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
- в городе Нур-Султан - 224,
- в городе Алматы - 0,
- в городе Шымкент - 33,
- в Акмолинской области - 15,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 30,
- в Атырауской области - 10,
- в ВКО - 69,
- в Жамбылской области - 15,
- в ЗКО - 122,
- в Карагандинской области - 124,
- в Костанайской области - 14,
- в Кызылординской области – 16,
- в Мангыстауской области - 41,
- в Павлодарской области - 65,
- в СКО - 15,
- в Туркестанской области - 45.
Всего в стране выздоровели 384 077 человек от COVID-19.
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