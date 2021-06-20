Террористическая атака: Американец на авто наехал на парад ЛГБТ-сообщества

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Один человек погиб, еще один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Один человек погиб, двое пострадали после того, как автомобиль в субботу сбил нескольких участников парада ЛГБТ-сообщества в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
По сведениям газеты The Miami Herald, белый пикап наехал на участников мероприятия, которые двигались из близлежащего города Уилтон-Мэнорс.
Отмечается, что на параде была член Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц, виновник инцидента разминулся с ее автомобилем на несколько десятков сантиметров. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис назвал случившееся террористической атакой против ЛГБТ-сообщества, однако полиция пока не давала комментариев относительно характера инцидента. Водитель пикапа задержан.
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