Число умерших от коронавируса казахстанцев достигло 4234

1 653 443 казахстанца привились II компонентом вакцины от КВИ.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 20 июня, сообщает zakon.kz.

На 20 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 569 человек (20 339 КВИ+ и 1230 КВИ-), из них в стационарах находятся 6358 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 211 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 458 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 91 пациент,• на аппарате ИВЛ - 54 пациента.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 20 июня 2021 года

18.06.2021 г. зафиксировано 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 40 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 535, летальных случаев - 969, выздоровевших - 51 882.

I компонентом в Казахстане на 20 июня вакцинированы 2 744 212 человек, II компонентом - 1 653 443 человека.

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