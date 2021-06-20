Изведет упреками: Худшие свекрови по знаку зодиака

Лидером рейтинга стали женщины Тельцы.

Астрологи провели специальное исследование, по которому смогли определить худших свекровей по знакам зодиака, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Постоянные придирки, ревность, непрошенные советы - свекровь способна сделать жизнь невыносимой даже при любимом муже. Узнайте, кому по гороскопу суждено стать плохой свекровью.

Женщины-Тельцы очень не любят делить свою территорию с другой женщиной. Такая свекровь не потерпит еще одной хозяйки, она ненавидит, когда кто-то вторгается на ее территорию и спорит с ней. Ей важно, чтобы жизнь ее сына проходила по ее плану: она хочет все знать и во всем участвовать. От таких свекровей лучше держаться подальше.

Львицы очень требовательны к своим невесткам. Такая свекровь точно знает, что нужно ее сыну, и уверена, что невестка недостаточно хороша для ее чада. При этом она довольно злопамятна и не прощает обид. Угодить ей очень сложно - она всегда найдет, к чему придраться. С такой свекровью лучше сразу выяснить отношения и отстоять свое право на самостоятельность.

Поначалу может показаться, что женщина-Скорпион - лучшая свекровь в мире, приветливая и доброжелательная. Но это лишь маска. Скорпионы очень ревнивы, они хотят быть всегда номером один для своих сыновей. К тому же они прирожденные интриганы и манипуляторы, поэтому от них можно ожидать любого коварства. Лучше не переходить такой свекрови дорогу или жить от нее вдалеке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!