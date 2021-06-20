Изведет упреками: Худшие свекрови по знаку зодиака

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Лидером рейтинга стали женщины Тельцы.
Астрологи провели специальное исследование, по которому смогли определить худших свекровей по знакам зодиака, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.
Постоянные придирки, ревность, непрошенные советы - свекровь способна сделать жизнь невыносимой даже при любимом муже. Узнайте, кому по гороскопу суждено стать плохой свекровью.
Женщины-Тельцы очень не любят делить свою территорию с другой женщиной. Такая свекровь не потерпит еще одной хозяйки, она ненавидит, когда кто-то вторгается на ее территорию и спорит с ней. Ей важно, чтобы жизнь ее сына проходила по ее плану: она хочет все знать и во всем участвовать. От таких свекровей лучше держаться подальше.
Львицы очень требовательны к своим невесткам. Такая свекровь точно знает, что нужно ее сыну, и уверена, что невестка недостаточно хороша для ее чада. При этом она довольно злопамятна и не прощает обид. Угодить ей очень сложно - она всегда найдет, к чему придраться. С такой свекровью лучше сразу выяснить отношения и отстоять свое право на самостоятельность.
Поначалу может показаться, что женщина-Скорпион - лучшая свекровь в мире, приветливая и доброжелательная. Но это лишь маска. Скорпионы очень ревнивы, они хотят быть всегда номером один для своих сыновей. К тому же они прирожденные интриганы и манипуляторы, поэтому от них можно ожидать любого коварства. Лучше не переходить такой свекрови дорогу или жить от нее вдалеке.
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