В Армении открылись избирательные участки на внеочередных выборах в парламент

Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку - 7%.

Более 2 тыс. избирательных участков на внеочередных выборах в Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении открылись в воскресенье в 08.00 (10.00 по Нур-Султану) по всей стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Голосование завершится в 22.00 (24.00 по Нур-Султану).

Среди участвующих в выборах 25 политических партий и блоков фаворитами, согласно соцопросам, считаются партия "Гражданский договор", лидером которой является нынешний глава Кабмина Никол Пашинян, и блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном.

Проходной барьер могут преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Честь имею", и две парламентские оппозиционные партии - "Процветающая Армения", бессменным лидером которой является один из богатейших людей страны Гагик Царукян, и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. В выборах участвует также первый президент республики Левон Тер-Петросян во главе партии "Армянский национальный конгресс".

Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку - 7%.

Проголосовать смогут более 2,5 млн человек. С 11 по 13 июня проводилось электронное голосование, в котором приняли участие 650 человек - служащие дипломатических и консульских представительств Армении, члены их семей, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе за рубежом.

По армянскому законодательству другие граждане республики, проживающие за рубежом, голосовать не могут, поскольку армянская диаспора слишком многочисленна. Данные электронного голосования будут опубликованы вместе с основными после того, как будут подведены итоги.

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