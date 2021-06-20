Путина во время саммита в Женеве сравнили с Джеймсом Бондом

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
По мнению сенатора, президент США Джо Байден звучал увереннее накануне саммита, но на самой встрече выглядел "заметно бледнее".
Сенатор Совфеда Алексей Пушков сравнил президента России Владимира Путина во время саммита РФ и США в Женеве с персонажем книг и фильмов Джеймсом Бондом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира - ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось, - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отмечает, что Путин на саммите смотрелся более уверенно и выигрышно, поскольку Байден выбрал всего семь журналистов, чтобы ответить на их вопросы, а также читал свою речь по бумажке.
Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе, - заключил Пушков.
Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!