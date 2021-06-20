Новые стандарты развития инфраструктуры здравоохранения внедрят в Казахстане

Одним из таких современных учреждений станет Объединенная университетская больница при НАО "Медицинский университет Астана".

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил строительную площадку Объединенной университетской больницы при НАО "Медицинский университет Астана", сообщает zakon.kz.

Рассмотрены вопросы внедрения новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения, которые планируется реализовать путем строительства в стране 20 крупных многопрофильных больниц в рамках государственно-частного партнерства. Из них 4 клиники будут построены при ведущих медицинских университетах страны, что позволит обеспечить комплексный подход к развитию науки, образования и лечебного процесса, повысить эффективность клинических исследований.

Как пишет официальный сайт премьер-министра, одним из таких современных учреждений станет Объединенная университетская больница при НАО "Медицинский университет Астана".

Медицинский центр будет соответствовать международным стандартам JCI и включать круглосуточный стационар на 800 коек, дневной стационар, консультативно-диагностический комплекс, научно-исследовательские и клинические лаборатории, аудитории и учебные классы. Проект планируется реализовать в I квартале 2023 года.

Наличие современной медицинской инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, имеет принципиальное значение для дальнейшего развития всей системы здравоохранения страны. Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации инфраструктуры здравоохранения и повышению компетенции медицинских работников, что позволит обеспечить оказание медицинских услуг населению на качественно новом уровне, - сказал Аскар Мамин во время осмотра шоу-рума будущих медицинских центров.

В инспекционной поездке приняли участие заместители премьер-министра Роман Скляр и Ералы Тугжанов, аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, министры здравоохранения Алексей Цой, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

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