Токаев отправил телеграмму президенту Ирана

Глава государства поздравил Ибрахима Раиси в связи с избранием на пост президента.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму новоизбранному Президенту Ирана Ибрахиму Раиси, сообщает zakon.kz.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Ибрахима Раиси в связи с избранием на пост Президента Исламской Республики Иран.

Ваша убедительная победа на выборах является ярким свидетельством поддержки Вашего политического курса и программ, направленных на развитие и укрепление Вашей родины, а также того, что иранский народ связывает свое будущее с Вами. В этой связи хочу пожелать Исламской Республике Иран и ее народу благополучия и дальнейших успехов в реализации Ваших благородных целей и инициатив, - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Иран в качестве дружественного соседа в регионе Каспийского моря и одного из надежных партнеров Казахстана в исламском мире.

Кроме того, Президент выразил уверенность в том, что обе страны не только продолжат сложившееся сотрудничество в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки, но и смогут придать ему новый импульс и содержание. Глава государства также заявил о готовности приложить совместные усилия с Президентом Ирана для дальнейшего укрепления тесного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ибрахиму Раиси успехов в его ответственной деятельности и семейного счастья, а дружественному иранскому народу - благополучия и процветания.

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