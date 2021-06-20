Индейцы привезут в Вашингтон тотем весом 2 тонны для защиты земель

В настоящее время организаторы акции ищут место для тотема, который должен помочь коренным народам сохранить священные земли.

Тотемный столб из кедра весом более двух тонн намерены привезти американские индейцы в Вашингтон, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Как рассказали организаторы акции, они хотят "доставить столб администрации Байдена в надежде на сильный и важный ответный сигнал".

Отмечается, что тотемный столб высотой более 7,5 м выполнен из 400-летнего кедра.

Перевозить его в столицу из округа Вашингтон будут около двух недель. Для того чтобы доставить тяжелый столб, индейцы устроили краудфандинговую кампанию, собрав таким образом на перевозку объекта около 500 тысяч долларов, - сообщает издание The Washington Post.

Издание отмечает, что столб планируется передвигать на прицепе. Маршрут будет проходить через священные для индейцев места, такие как территория нацпарка Чако-Каньон и национальный памятник "Медвежьи Уши".

Как уточняют индейцы, указанные земли находятся под угрозой из-за прокладки трубопроводов и возможной добычи ресурсов в указанных районах.

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