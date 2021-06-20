Казахстанец вышел в финал Международного турнира по греко-римской борьбе в Турции

В финал соревнований вышел казахстанец Демеу Жадраев.

В Турции проходит Международный турнир по греко-римской борьбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финал соревнований вышел казахстанец Демеу Жадраев.

Спортсмен успешно преодолел турнирную сетку в категории до 77 килограммов.

В полуфинале он оказался сильнее местного борца Серхана Акконюна. Жадраев выиграл со счетом 7:5.

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