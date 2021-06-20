Куат Хамитов обратился к казахстанцам после досрочной победы

Накануне спортсмен одержал победу над украинцем Романом Головиновым.

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов (23-6-2) обратился к соотечественникам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накануне Куат Хамитов одержал досрочную победу над украинцем Романом Головиновым (10-5) на турнире Mergen Fighting Championship 1 в Атырау.

Спасибо за поддержку! Мои люди - моя опора! Вперед, Казахстан! - написал "Найман" на своей странице в Instagram, прикрепив видео решающего момента минувшего боя.

Напомним, Хамитов выиграл прошедший поединок удушающим приемом в первом раунде. Для Куата это был уже второй бой в 2021 году - он выходил в октагон в январе и всего за 49 секунд нокаутировал российского бойца Максима Пантелеева (0-1).

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