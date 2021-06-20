С 16 по 18 июня на территории Актюбинской области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Стоп трафик”.

Факт торговли людьми выявлен в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

В целях раскрытия и пресечения преступлений в сфере торговли людьми, сводничества, похищения и лишения свободы людей с целью эксплуатации с 16 по 18 июня на территории Актюбинской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Стоп трафик”.

По итогам ОПМ был выявлен один факт торговли людьми, один - сводничества, 47 - приставания в общественных местах и один факт предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, - говорится на официальном сайте МВД РК.

На учет поставлены два сутенера и 10 проституток.

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