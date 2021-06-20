Двух детей едва не убило током в фонтане в Алматы: проведено обследование

Технических нарушений подтверждающих неисправность фонтанного оборудования не выявлено.

19 июня 2021 года в промежутке между 15.00-16.00 в алматинском фонтане пострадали двое несовершеннолетних детей и один взрослый, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел у здания Казахского государственного цирка.

В день происшествия фонтан работал в штатном режиме, дежурным техническим работником в первой половине дня неоднократно производились работы по очистке чаши и регулировке насадок (струй) внутри работающего фонтана, что подтверждает целостность и безопасность оборудования до момента инцидента, - говорится в сообщении ТОО "Эко Алматы ".

20 июня произведен выездной осмотр фонтана с участием представителей Управления зеленой экономики города Алматы, ГКП на ПХВ "Алматыкалажарык" и ТОО EcoAlmaty. Был произведен совместный осмотр и обследование, в ходе которых технических нарушений, подтверждающих неисправность фонтанного оборудования, не выявлено.

Специалистами выясняются причины произошедшего.

Несколько человек едва не убило током в фонтане около Алматинского цирка

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!