Прицеп с грузом загорелся на трассе Актау - Жетыбай. Видео

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Пострадавших нет.
Днем 19 июня на трассе Актау - Жетыбай загорелся прицеп с грузом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.
Огонь не перекинулся на машину - водитель успел отсоединить тягач.
Информация о горении прицепа тягача на автодороге Актау - Жетыбай поступила 19 июня в 13.24.
В тушении были задействованы семь человек и два пожарных состава. Пожар ликвидирован в 14.50.
Пострадавших нет.
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