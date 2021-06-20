Прицеп с грузом загорелся на трассе Актау - Жетыбай. Видео

Пострадавших нет.

Днем 19 июня на трассе Актау - Жетыбай загорелся прицеп с грузом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

Огонь не перекинулся на машину - водитель успел отсоединить тягач.

Информация о горении прицепа тягача на автодороге Актау - Жетыбай поступила 19 июня в 13.24.

В тушении были задействованы семь человек и два пожарных состава. Пожар ликвидирован в 14.50.

Пострадавших нет.

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