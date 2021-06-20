Казахстанские борцы завоевали три медали в Турции

Казахстан на турнире представили Демеу Жадраев, Мейрамбек Айнагулов и Айдос Султангали.

В Турции проходит Международный турнир по греко-римской борьбе. Казахстанские "классики" взяли "серебро" и две "бронзы", сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, серебряную медаль завоевал Демеу Жадраев, встретившийся с борцом из Турции в финале весовой категории до 77 килограммов. Схватка завершилась со счетом 3:3.

Однако последнее результативное действие было за соперником, который и стал победителем.

На третью ступень пьедестала поднялись Мейрамбек Айнагулов и Айдос Султангали. Они завоевали бронзовые медали в категории до 60 килограммов.

Айнагулов в схватке за третье место оказался сильнее местного борца, а Султангали победил иранского спортсмена.

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