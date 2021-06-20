Полицейский покончил с собой у Посольства Туркменистана в Москве

Обстоятельства и причины смерти полицейского устанавливаются.

У здания Посольства Туркмении в Москве покончил с собой полицейский, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой. пресс-служба управления МВД Москвы

Обстоятельства и причины смерти полицейского устанавливаются.

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