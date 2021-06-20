Toyota перевернулась в Актюбинской области – двое погибших

Двух пассажиров с множественными травмами госпитализировали.

Трагедия произошла на трассе Кобда - Уил 19 июня около 20.00, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado перевернулся на 156 км автодороги. В салоне находились четыре женщины, включая водителя.

По всей видимости, водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась на левую сторону.

В результате водитель Toyota и одна пассажирка от полученных травм скончались на месте, двух пассажиров с множественными травмами госпитализировали в Уилскую центральную районную больницу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК. пресс-служба ДП Актюбинской области

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