Пять человек спасли с перевернувшейся яхты в Боровом

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Жертв и пострадавших нет.
На озере Боровое в Акмолинской области перевернулась яхта. Люди оказались в воде, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел 20 июня в 17.45. Яхта отплыла от берега и перевернулась. Пять человек, находившихся на ней, эвакуировали спасатели. Жертв и пострадавших нет.
МЧС напоминает о том, что при штормовом ветре нельзя кататься и купаться в озере. Волна может перевернуть ваше судно. официальный представитель МЧС Талгат Уали
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