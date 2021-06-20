Пропавшая в Кызылорде девочка найдена мертвой

Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры все это время искали пропавшую.

Сообщение о пропаже девочки с окраины Кызылорды - села Махамбетова - поступило в полицию города 19 июня 2021 года. Сегодня, 20 июня, из канала извлечено ее тело, передает zakon.kz.

Девочка, 2008 года рождения, ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры все это время искали пропавшую.

20 июня в 13.30 сотрудники оперативно-спасательного отряда извлекли тело пропавшей из оросительного канала Ширкейли в селе Махамбетова.

В операции были задействованы силы и средства ДЧС (3 сотрудника, 11 спасателей, в том числе 2 кинологических расчета и 2 единицы техники, 3 водных транспортных средства), Департамента полиции (180 человек личного состава и 30 единиц техники, воинская часть №5547 МВД, 100 человек, 4 единицы техники) и 10 волонтеров. группа по связям с общественностью ДЧС Кызылординской области

Подробности пока неизвестны.

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