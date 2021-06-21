После поражения от Швейцарии Турция покидает Евро-2020

За весь чемпионат сборная Турции забила всего один гол.

20 июня, в третьем туре группового этапа Евро-2020 квартета А на стадионе "Олимпийский" в Баку встретились сборные Швейцарии и Турции, сообщает zakon.kz.

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Стартовала сборная Турции на Евро-2020 с разгромного поражения от итальянцев (0:3). Подопечные Шенола Гюнеша выглядели откровенно беспомощно, не сумев доставить сопернику серьезных проблем.

Во второй игре турки вновь потерпели поражение, теперь от Уэльса (2:0). Активность сборной запомнилась только дракой, которую в конце матча спровоцировал Бурак Йылмаз.

Несколько комментаторов еще перед встречей со швейцарцами, по итогам двух предыдущих поражений, назвали сборную Турции слабейшей командой чемпионата. После двух поражений, в которых они не забили ни одного гола, была возможность восстановить репутацию в сегодняшней игре, но вновь не сложилось.

Швейцарцы забили им первый гол ровно через 5 минут после начала игры. Цубер взял на себя двух защитников, затем переправил мяч Сеферовичу в штрафную. Тот развернулся и послал его в дальний нижний угол ворот. У Чакыра не было и шанса его остановить. 1:0 в пользу сборной Швейцарии.

Второй гол через двадцать минут забил Шакири. Обработал мяч на линии, ушел от защитника в сторону и пробил точно в левую "девятку". 2:0.

Гол чести, единственный за весь чемпионат, забил Кахведжи. Чалханоглу вывел его на удар, и Кахведжи отправил крученный в дальнюю девятку. 2:1.

На 68 минуте игры турки пропустили контратаку и Шакири сделал дубль, когда Цубер паснул ему низом в штрафную.

Итог игры – 3:1.

Команды встречались 15 раз — 8 матчей выиграла Турция, еще 4 — Швейцария. В 21 веке соперники провели три матча: один выиграли швейцарцы и два турки — последний в 2008 году (2:1).

Сборная Турции замыкает таблицу группы и даже в случае победы почти не имела шансов на выход в плей-офф.

В понедельник 21 июня на Евро-2020 сыграют команды Украина – Австрия, Северная Македония - Нидерланды, Россия - Дания.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Украина – Австрия: победа Украины - 3.58, победа Австрии - 3.84, ничья - 1.95.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Северная Македония - Нидерланды: победа Северной Македонии - 13.00, победа Нидерландов - 1.27, ничья - 6.30.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Россия - Дания: победа России - 5.10, победа Дании - 1.71, ничья - 4.10

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