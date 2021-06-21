Италия с минимальным счетом обыграла Уэльс

Об команды выходят в плей-офф, заняв 1 и 2 места в группе А.

29 июня - в последний день матчей группы А на Евро-2020, команды Италии и Уэльса встречались на олимпийском стадионе в Риме, сообщает zakon.kz.

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Единственный гол за весь матч забил полузащитник сборной Италии Маттео Пессина. Бил со штрафного. Верратти подал, а Пессина красиво переправил мяч в дальний угол.

На 40-й минуте сборная Уэльса осталась в меньшинстве - Ампаду получил красную карточку после того, как наступил на ногу Бернардески. Судья в их сторону будто и не смотрел. Не стал даже разбираться, просто ткнул в Итана "удалением" и все.

Валлийцы сражались упорно, но счет сравнять так и не смогли. На их упорство, итальянцы отвечали изящным мастерством. Итог игры 1:0 в их пользу.

Итальянцы впечатляют. У них уже были две победы и каждая со счетом 3:0. Подопечные Роберто Манчини выносят абсолютно всех на групповой стадии, становясь одним из фаворитов турнира. Сами не пропускают мяч в свои ворота с октября 2020-го.

Впрочем, имея шесть очков и занимая первое место перед поединком с Уэльсом, итальянцы в любом случае проходили в плей-офф.

Валлийцы приятно удивляют результатами. Они первые, кого итальянцы не вынесли с крупным счетом.

С сентября 2019 года сборная Уэльса за 21 игру лишь трижды проиграла. Причем эти поражения случились в матчах против Франции, Бельгии и Англии.

Валлийцы в двух матчах на Евро заработали четыре балла, расписав ничью 1:1 с командой Швейцарии и в равной игре обыграв 2:0 турецкую сборную.

С учетом сегодняшней игры Уэльс такой результат устраивает, так как они тоже выходят в 1/8 финала чемпионата Европы.

Команды заняли 1 и 2 места в группе А.

В понедельник 21 июня на Евро-2020 сыграют команды Украина – Австрия, Северная Македония - Нидерланды, Россия - Дания.

В понедельник 21 июня на Евро-2020 сыграют команды Украина – Австрия, Северная Македония - Нидерланды, Россия - Дания.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Украина – Австрия: победа Украины - 3.58, победа Австрии - 3.84, ничья - 1.95.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Северная Македония - Нидерланды: победа Северной Македонии - 13.00, победа Нидерландов - 1.27, ничья - 6.30.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Россия - Дания: победа России - 5.10, победа Дании - 1.71, ничья - 4.10

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