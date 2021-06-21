Онкологи нашли лечение для женщин с "геном Анджелины Джоли"

Мутации повышают риск развития рака молочной железы, яичников, предстательной и поджелудочной желез.

Британские ученые провели исследование, в ходе которого изучили особенности мутаций гена типа BRCA, иначе называемого "геном Анджелины Джоли", на предмет поиска действующих на них составляющих, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Результатом научной работы стала разработка медицинских препаратов, с помощью которых в перспективе планируется осуществлять лечение упомянутой онкологической проблемы.

Свое альтернативное название упомянутый ген получил из-за того, что в 2013 году его мутация спровоцировала получение положительного результата тестирования известной голливудской актрисой Анджелиной Джоли, которой в итоге пришлось перенести профилактическую мастэктомию.

Примерно один из 200 человек расположен к мутации в генах BRCA1 или BRCA2. Мутации повышают риск развития рака молочной железы, яичников, предстательной и поджелудочной желез.

Теперь ученые открыли класс лекарств, которые могут уничтожить этот тип рака. Клинические испытания препарата на пациентах начнутся в конце этого года.

Важность открытия в том, что рак, вызванный мутацией BRCA, пока лечат двумя способами: химиотерапией и препаратами - ингибиторами PARP, которые работают только для пациентов с раком яичников. Поэтому новые препараты - ингибиторы POLQ - могут стать надеждой на спасение других пациентов.

Они предотвращают самовосстановление раковых клеток, не оказывая при этом влияния на состояние здоровья. Ученым остается доказать, что препарат в виде таблеток будет работать в организме.

Крис Лорд (Chris Lord), профессор геномики рака в Институте исследований рака в Лондоне, пояснил, что люди с дефектами в генах BRCA подвержены риску развития рака в связи с тем, что их клетки не могут восстановить поврежденную ДНК. Поэтому у них развиваются аномальные клетки, превращающиеся в опухоли.

Все клетки должны восстанавливать повреждения своей ДНК, чтобы оставаться здоровыми, иначе мутации накапливаются и в конечном итоге убивают их. Мы определили новый класс препаратов, которые лишают раковые опухоли их способности восстанавливать свою ДНК. Этот новый тип лечения потенциально может быть эффективным против рака, у которого уже есть проблемы с восстановлением своей ДНК из-за дефектов в генах BRCA, - сказал ученый.

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