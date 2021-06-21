В Туркменистане неплательщиков за газ лишают доступа к продуктам

Им перекрывают подачу топлива и угрожают конфискацией имущества.

Власти в Туркменистане лишают жителей Лебапского велаята на востоке страны доступа к продуктам за долги за бытовой газ. Им перекрывают подачу топлива и угрожают конфискацией имущества, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

В нескольких районах региона сейчас проводятся расчеты по погашению задолженности за газ. Оплатить его можно только наличными, которых не хватает в стране, погруженной в последние годы в глубокий экономический кризис. Тысячам должников не дадут возможности купить муку, масло и сахар по субсидированным ценам.

Списки должников преимущественно состоят из малообеспеченных семей и инвалидов. На фоне массовой безработицы, дефицита продуктов и лекарств, задержек с выплатами пособий и пенсий это фактически обрекает их на голод. При этом стоимость субсидированных продуктов растет, а их норма сокращается в разы, отмечают корреспонденты Азатлыка.

Так, месячная норма муки в январе сократилась с пяти килограммов на человека до пяти килограммов на семью. В некоторых регионах также была сокращена норма других продуктов, например, сахара. Это приводит к росту недовольства населения, сельские жители все чаще требуют от властей решить проблему. Однако власти наличие кризиса официально не признают.

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