Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении

По предварительным результатам, партия "Гражданский договор" имеет троекратный перевес над соперниками.

Согласно предварительным подсчетам голосов на досрочных парламентских выборах в Армении, по данным ЦИК республики, лидирует партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Как сообщил Центризбирком Армении в ночь на понедельник, 21 июня, по итогам подсчета бюллетеней с 1050 из 2008 избирательных участков, "Гражданский договор" набирает 58% голосов, а блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 18,75%.

За блок "Честь имею", сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна, проголосовали 5,39% избирателей, за возглавляемую одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партию "Процветающая Армения" - 4,59%.

Явка на выборах в парламент Армении составила 49,4 процента. 25 политических сил боролись за право формирования нового правительства. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

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