COVID-19 за сутки подтвердился у 930 человек в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 июня 2021, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 215,
- в городе Алматы - 115,
- в городе Шымкент - 59,
- в Акмолинской области - 36,
- в Актюбинской области - 19,
- в Алматинской области - 13,
- в Атырауской области - 40,
- в ВКО - 75,
- в Жамбылской области - 13,
- в ЗКО - 66,
- в Карагандинской области - 150,
- в Костанайской области - 32,
- в Кызылординской области - 16,
- в Мангыстауской области - 15,
- в Павлодарской области - 40,
- в СКО - 13,
- в Туркестанской области - 13.
Всего в стране подтверждено 409 580 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 966 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 228,
- в городе Алматы - 174,
- в городе Шымкент - 13,
- в Акмолинской области - 26,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 56,
- в Атырауской области - 124,
- в ВКО - 69,
- в Жамбылской области - 30,
- в ЗКО - 48,
- в Карагандинской области - 50,
- в Костанайской области - 29,
- в Кызылординской области – 4,
- в Мангыстауской области - 28,
- в Павлодарской области - 53,
- в СКО - 18,
- в Туркестанской области - 16.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 385 043 человека .
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