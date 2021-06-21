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COVID-19 за сутки подтвердился у 930 человек в Казахстане

Фото: РБК 21 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 июня 2021, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 215,
  • в городе Алматы - 115,
  • в городе Шымкент - 59,
  • в Акмолинской области - 36,
  • в Актюбинской области - 19,
  • в Алматинской области - 13,
  • в Атырауской области - 40,
  • в ВКО - 75,
  • в Жамбылской области - 13,
  • в ЗКО - 66,
  • в Карагандинской области - 150,
  • в Костанайской области - 32,
  • в Кызылординской области - 16,
  • в Мангыстауской области - 15,
  • в Павлодарской области - 40,
  • в СКО - 13,
  • в Туркестанской области - 13.

Всего в стране подтверждено 409 580 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 966 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 228,
  • в городе Алматы - 174,
  • в городе Шымкент - 13,
  • в Акмолинской области - 26,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 56,
  • в Атырауской области - 124,
  • в ВКО - 69,
  • в Жамбылской области - 30,
  • в ЗКО - 48,
  • в Карагандинской области - 50,
  • в Костанайской области - 29,
  • в Кызылординской области – 4,
  • в Мангыстауской области - 28,
  • в Павлодарской области - 53,
  • в СКО - 18,
  • в Туркестанской области - 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 385 043 человека .

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