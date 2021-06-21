COVID-19 за сутки подтвердился у 930 человек в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 июня 2021, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 215,

в городе Алматы - 115,

в городе Шымкент - 59,

в Акмолинской области - 36,

в Актюбинской области - 19,

в Алматинской области - 13,

в Атырауской области - 40,

в ВКО - 75,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 66,

в Карагандинской области - 150,

в Костанайской области - 32,

в Кызылординской области - 16,

в Мангыстауской области - 15,

в Павлодарской области - 40,

в СКО - 13,

в Туркестанской области - 13.

Всего в стране подтверждено 409 580 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 966 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 228,

в городе Алматы - 174,

в городе Шымкент - 13,

в Акмолинской области - 26,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 56,

в Атырауской области - 124,

в ВКО - 69,

в Жамбылской области - 30,

в ЗКО - 48,

в Карагандинской области - 50,

в Костанайской области - 29,

в Кызылординской области – 4,

в Мангыстауской области - 28,

в Павлодарской области - 53,

в СКО - 18,

в Туркестанской области - 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 385 043 человека .

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