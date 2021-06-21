Недопустимый трагический случай - Сагинтаев об инциденте с фонтаном

Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался об инциденте с фонтаном, сообщает zakon.kz.

Произошедшее в фонтане у цирка с детьми и мамой одной из девочек - недопустимый трагический случай, расследованием которого занимается полиция. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, - написал он на своей странице в Twitter.

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20 июня из соцсетей стало известно, что двух девочек и женщину едва не убило током в фонтане на улице в Алматы. Инцидент произошел у здания Казахского государственного цирка.

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