По его словам, прежде всего перед поездкой нужно позаботиться о запасе лекарств, которые человек принимает постоянно.

Какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает zakon.kz.

Прежде всего перед поездкой нужно позаботиться о запасе лекарств, которые вы принимаете постоянно, а также о препаратах, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний. Обязательно нужно иметь при себе средства от диареи, а также сорбенты - первая помощь при подозрении на отравление, и ферментные средства - на случай переедания, - рассказал он РИА Новости.

Также, по его словам, могут пригодиться симптоматические препараты (от насморка, боли в горле, жаропонижающие), обезболивающие препараты (если заболит зуб или случится мигрень), а также антигистаминные средства (даже если человек ранее никогда не страдал аллергией).

Могут потребоваться также средства при травмах: йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь. Средства от загара и солнечных ожогов, а также репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей. Андрей Тяжельников

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