Директор ЦОНа в Семее попросил избавить его от "братских просьб"

Он подвел итоги первого рабочего месяца.

В Семее директор Центра обслуживания населения № 2 Руслан Кибке написал в Facebook обращение к услугополучателям, сообщает zakon.kz.

Он подвел итоги первого рабочего месяца.

Пока о результатах работы говорить, конечно же, рано. Но уже сейчас я понимаю, что "агашизм и братские просьбы" еще имеют место быть. За это время у меня были звонки от разных "уважаемых людей", кто-то приходил от некого "ТОЛИКА". Но скажу прямо, это бесполезно, не для этого я шел в пул талантов госкорпорации, чтобы становиться в ряды этих людей. Так что, "друзья", любая помощь со стороны ЦОНа номер два только в рамках правового поля и действующего законодательства РК, - написал он.

Руслан Кибке просит не звонить по такого рода вопросам, в противном случае он начнет публиковать записи разговоров.

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