О чем говорили на совместном заседании палат Парламента

Парламент рассматривает отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

14 июня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента. Сегодня, 21 июня, Парламент рассматривает отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Zakon.kz ведет текстовую трансляцию.

10:00 Нигматулин объявил об открытии заседания. Он сообщил, что на заседании присутствуют премьер-министр Аскар Мамин, председатель Конституционного совета Кайрат Мами, руководители ведомств.

10:03 Слово предоставили Кайрату Мами. Он говорит о состоянии конституционной законности в стране.

10:10 Мами отчитывается о том, что сделал Конституционный совет за последнее время. К примеру, по обращению Президента РК Совет дал толкование поправки к закону об адвокатской деятельности,

10:15 Также Совет дал толкование конституционного закона, где говорится о смертной казни.

Право на жизнь - основная ценность в демократическом обществе, - отметил он.

10:20 Мами окончил читать доклад. Нигматулин объявил о голосовании за постановление по посланию Конституционного совета. Постановление принято.

10:22 Слово предоставлено премьер-министру Аскару Мамину. Он поблагодарил депутатов обеих палат Парламента за работу, затем приступил к докладу. По его словам, расходы госбюджета исполнены на 98.3%, а местных бюджетов на 99.1%.

Мамин рассказал, что в прошлом году были реализованы три антикризисные меры. Деньги были направлены на помощь бизнесу, населению. Построено 16 инфекционных больниц, внедрена мобильная медицина, осуществлены выплаты для медиков.

Пользуясь моментом хотелось бы выразить огромную благодарность медицинскому персоналу.

10:30

В этом году экономика восстанавливается. Отмечается положительный рост во всех отраслях экономики, - заявил Мамин.

10:38 Доклад премьера окончен. Слово предоставили министру финансов Ерулану Жамаубаеву.

10:45 Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова заявила, что предыдущий спикер назвал все цифры, поэтому она как председатель Счетного комитета даст рекомендации по исполнению бюджета. Годунова начала с того, что во время пандемии Нацфонд в очередной раз выполнил роль подушки безопасности. Но теперь 90% средств Нацфонда истрачены, нужно находить новые решения.

Годунова заявила, что за неисполнение бюджета нужно привлекать к ответственности. 570 миллиардов тенге из бюджета использованы неэффективно.

Пока все еще идет гонка за освоением. За это жесткий спрос. А вот переформатировать знания на результат удается не очень хорошо. Сумма неэффективно использованных бюджетных средств в 2020 году составила 570 млрд тенге. Сюда входит и возврат средств в республиканский бюджет и остатки средств на контрольных счетах, также нарушения, выявленные всеми органами госаудита, в том числе по расходованию антикризисных ресурсов. В результате эти деньги вовремя не сработали на смягчение последствий пандемии и не только.

10:57 Годунова закончила свой доклад. Началась сессия вопросы-ответы.

11:11 На заседании депутат вспомнила о трагедии в Казани, где молодой человек устроил бойню в школе, в результате которой было убито девять человек. Заместителя премьера Ералы Тугжанова спросили, что в связи с этим делается в Казахстане?

Сейчас в школах для снижения агрессивного поведения, по буллингу, по кибербуллингу вопросы будут вноситься, рассматриваться. В кратчайшие сроки выявлено более 5 тыс. интернет-ресурсов, противоречащих законодательству, - ответил Тугжанов.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что проводится работа с заинтересованными госорганами.

11:30 Депутат Карплюк адресовал вопрос премьеру и председателю Нацбанка. Он спросил, какие меры предпринимаются для улучшения платежного баланса.

Мамин ответил, что ведется работа по снижению импортозависимости и развитию экспорта. Для этого у Казахстана есть все возможности: сырьевая база, компетенция и близость к крупным рынкам.

Мы видим большой потенциал, у правительства есть четкий план, - сказал он.

11:47 Нигматулин объявил, что настало время для содокладов. Слово предоставлено депутату Жамалову, он выступает от имени Мажилиса.

Рабочая группа предлагает отчеты об исполнении республиканского бюджета утвердить, - заявил он.

Далее он заговорил о слабом налоговом администрировании, о неэффективном расходовании бюджетных средств, о том, что в Нацфонде осталось мало средств.

2020 год был тяжелый год. Порой правительство и отдельные министры выслушивали в стенах Парламента жесткую и нелицеприятную критику, но поймите правильно, уважаемые члены правительства, в этом нет ничего личного, только дело. Только стремление обеспечить слаженную, эффективную работу всех механизмов аппаратов государственной власти страны, желание реализовать поручения Елбасы, Президента и желание улучшить жизнь казахстанцам. Народ Казахстана терпелив и вынослив, много чего пережил в своей истории и преодолел. Преодолеет и пандемию, переживет все рожденные трудности. На проблемы ссылаются только слабые, сильные всегда говорят о возможностях. Мы надеемся, что правительство использует все возможности для улучшения жизни казахстанцев, - сказал Жамалов.

12:07 Нигматулин предложил перейти к обсуждению отчетов.

12:20 Слово предоставили председателю фракции "Ак жол" Азату Перуашеву. Он поблагодарил медиков за работу во время пандемии и приступил к критике Минздрава. Фракция считает, что на деньги выделенные в прошлом году министерству можно было бы сделать больше.

Перуашев предложил усовершенствовать бюджетное законодательство, ввести четкую персонализацию ответственности за расходование этих денег. Затем заявил, что "Ак жол" нельзя упрекнуть в симпатии к чиновникам, тем не менее, нужно учесть, с какими трудностями они столкнулись в прошлом году, поэтому фракция "полагает возможным" принять отчет об исполнении бюджета.

12:47 Депутаты приняли отчет правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета.

12:48 Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин объявил о закрытии совместного заседания палат Парламента. Собравшиеся стали расходиться.

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