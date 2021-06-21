Шымкент из "зеленой" зоны перешел в "желтую".

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне по-прежнему остается Нур-Султан.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июня, сообщает zakon.kz.
Шымкент из "зеленой" зоны перешел в "желтую".
В "зеленой" зоне сейчас находятся: Алматы, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангыстауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "красной" зоне по-прежнему остается Нур-Султан.
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