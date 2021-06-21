Когда завершатся работы на развязке "Алтын Орда" 

На участке задействованы порядка 100 человек и 15 ед. специальной техники.

На развязке "Алтын Орда" начались работы по асфальтированию и бетонированию, сообщает zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение завершить проект "Капитальный ремонт по расширению проезжей части на участке "Райымбек-Алматы" км 786-790 (км 16-19 "Алтын Орда") автодороги "Алматы-Бишкек" со строительством эстакады" в октябре 2021 года.

На участке рынка "Алтын Орда" автодороги "Алматы-Бишкек" приступили к асфальтированию проезжей части на эстакаде по типу "Подкова" и бетонированию главной магистральной эстакады. Также завершены работы по устройству освещения с открытием движения на основной автодороге. Кроме того, идет монтаж железобетонных плит под металлоконструкцию, а также монтаж металлоконструкции и опалубки строительства, - сообщили в "КазАвтоЖоле".

Как сообщили в компании, в начале июля, после завершения работ по укладке асфальтобетонного покрытия и благоустройства, планируется открыть движение через эстакаду по типу "Подкова".

На участке задействованы порядка 100 человек и 15 единиц специальной техники. Организована двухсменная работа.

Сдача объекта запланирована на октябрь 2021 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!