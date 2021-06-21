1,7 млн казахстанцев привились от коронавируса

Первым компонентом провакцинировано порядка 2,8 млн человек, вторым компонентом -1,7 млн человек.

Премьер-министр Аскар Мамин рассказал о проведении вакцинации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, мощность ПЦР-тестирования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 3,8 раза, до 123 тыс. тестов в сутки.

На сегодня первым компонентом провакцинировано порядка 2,8 млн человек, вторым компонентом - 1,7 млн человек, - отметил глава правительства на совместном заседании палат Парламента.

Он заявил, что в целях недопущения перебоев с лекарственным обеспечением сформирован двухмесячный запас препаратов по 38-ми позициям на сумму более 6 млрд тенге.

Сегодня, 21 июня, Парламент рассматривает отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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