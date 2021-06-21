Женщину наказали за оскорбление сестры в WhatsApp

За оскорбления родной сестры и ее мужа она получила 80 часов общественных работ.

Жительницу ВКО привлекли к ответственности за нецензурную брань в WhatsApp в адрес родной сестры. За оскорбления родной сестры и ее мужа она получила 80 часов общественных работ, сообщает zakon.kz.

Осенью 2020 года на почве неприязненных отношений с сестрой и ее супругом жительница ВКО отправила сестре аудиосообщение через WhatsApp с нецензурной бранью. Потерпевшая сохранила запись и предоставила ее в суде. пресс-служба ДУИС ВКО

В ведомстве пояснили, что между сестрами произошел конфликт из-за наследства матери.

Суд признал женщину виновной в совершении правонарушения и приговорил к 80 часам общественных работ. Подучетная поставлена на учет в службе пробации и направлена в акимат для выполнения общественных работ. Также инспектора службы пробации рассматривают вопрос об оказании социально-правовой помощи и дальнейшего трудоустройства подучетной. начальник службы пробации Алмас Буйратов

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