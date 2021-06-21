Ответственность за неэффективное использование внешних займов предложили ужесточить в РК

Это предложила председатель Счетного комитета Наталья Годунова на совместном заседании палат Парламента.

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова предложила ввести персональную ответственность за неэффективное использование внешних займов, передает корреспондент zakon.kz.

Исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось в кризисных условиях, характеризующихся жесткими ограничительными мерами, вызванными пандемией COVID-19 и рекордным падением цен на нефть. Однако благодаря принятым по поручениям главы государства мерам Правительству удалось предотвратить серьезный спад экономики Казахстана и снизить последствия от внешних шоков, о чем сейчас было сказано. Нацфонд в очередной раз выступил подушкой безопасности для страны. Тем не менее для всех очевидно, что на фоне кардинального изменения мировой экономики необходим поиск новых источников сырьевых доходов и пересмотр подхода к управлению средствами Национального фонда. 96% поступлений 2020 года фонда было истрачено, - отметила глава Счетного комитета на совместном заседании палат Парламента.

По ее словам, зависимость от нефтегазового сектора создает риски ухудшения состояния платежного баланса и стабильности национальной валюты.

Значительные усилия должны быть направлены на поддержку предпринимательства, особенно в промышленности. Растущий государственный долг создает риски макроэкономической стабильности в стране. Задел прочности еще есть, но хотелось бы, чтобы у нас были четко сформулированные намерения по принятым долговым обязательствам. Когда, из каких источников и в каких объемах планируется осуществлять погашение долга. И не на 1-3 года, а как минимум на 10 лет. Здесь нужны ясность и прозрачность. Наталья Годунова

Председатель Счетного комитета считает, что необходимо исключить практику привлечения внешних источников финансирования для реализации текущей деятельности государственных органов.

У нас достаточно своих финансовых и человеческих ресурсов для реализации этих задач. Требуется ужесточение персональной ответственности за нерациональное привлечение и использование внешних займов, а также за их несвоевременное освоение, а порой и аннулирование. Об этом говорили и депутаты. Наталья Годунова

Тамила Языкова, Нур-Султан

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