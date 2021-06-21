Никто из осужденных не должен подвергаться пыткам и насилию - Мами

Он отметил, что одной из главных целей Казахстана является всесторонняя защита прав человека.

Председатель Конституционного совета Кайрат Мами на совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием "О состоянии конституционной законности в Казахстане", передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что одной из главных целей Казахстана является всесторонняя защита прав человека.

По обращению Президента Конституционный совет в конце прошлого года дал официальное толкование положениям Конституции, регламентирующим вопросы применения смертной казни. Совет отметил, что согласно Конституции и общепризнанным международным актам, право на жизнь является основной ценностью демократического общества, и государство обязано гарантировать осуществление данного права для всех людей. Как равноправный член мирового сообщества Казахстан с самого начала в уголовном законодательстве учитывает тенденцию к отмене смертной казни, и за эти годы в стране сформировался устойчивый правовой режим неприменения высшей меры наказания, - сказал Кайрат Мами.

Казахстаном ратифицирован Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Тем самым страна взяла на себя обязательство привести в соответствие с данным международным актом Уголовный кодекс и иные законы.

Глава Конституционного совета считает, что в рамках проводимой работы по модернизации правоохранительной системы необходимо продолжить линию по укреплению конституционных гарантий прав участников уголовного процесса.

Согласно Конституции никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам, - подчеркнул он.

Данные конституционные требования имеют особое значение в отношении инвалидов, которые постоянно испытывают на себе проблемы с интеграцией в социальную среду. В целях минимизации нарушений прав и свобод данной категории граждан, обеспечения им равных возможностей следует максимально использовать сформировавшийся в международной практике комплекс норм и стандартов, в основе которых лежит принцип расширения содержания их прав и особая форма их реализации. Они должны гарантировать уважение человеческого достоинства, равные социальные возможности, доступность специальных услуг, инфраструктуры и надлежащую интеграцию во все сферы жизни общества.

В связи с нарастанием масштабов цифровизации актуализируются проблемы защиты персональных данных и реализации конституционных прав граждан на неприкосновенность достоинства, частной жизни, личную и семейную тайну, а также непосредственно влияющего на них качества отправления отдельных видов государственной деятельности.

Углубление применения информационных технологий должно сопровождаться мерами по обеспечению цифровой безопасности, являющейся важным компонентом государственного суверенитета, усилением механизмов доступа к охраняемым законом сведениям, укреплением гарантий осуществления упомянутых конституционных ценностей, а также переосмыслением содержания традиционных правовых институтов. С учетом разноплановости действующих в этой сфере нормативных правовых актов можно изучить возможность их кодификации в рамках одного отраслевого законодательного акта, - сказал председатель Конституционного совета.

По его словам, сейчас в Казахстане разрабатывается проект закона об уполномоченном по правам человека, принимаются меры по усилению его аппарата и созданию представительств в регионах.

Согласно пункту 2 статьи 17 Конституции никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. В этой связи следует пересмотреть некоторые содержащиеся в уголовно-исполнительном законодательстве требования и правила, регулирующие внутренний распорядок в учреждениях уголовно-исполнительной системы, которые все еще пронизаны стереотипами прошлого опыта, - сказал он.

Такая работа должна вестись согласно положениям Конституции и международных актов, содержащих стандарты обращения с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, в том числе за конкретные виды уголовных правонарушений.

Меры борьбы с правонарушениями, посягающими на физическую неприкосновенность личности, здоровье человека и его достоинство, призваны обеспечивать эффективное противодействие насилию, учитывать степень общественной опасности таких деяний, частоту их совершения, влияние на поведение правонарушителя ранее примененных мер взыскания. С этой целью, при необходимости, административные взыскания могут сочетаться с мерами уголовной ответственности, в том числе путем использования так называемых составов уголовных правонарушений с административной преюдицией, - заключил Кайрат Мами.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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