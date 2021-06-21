2020 год был тяжелым для всех без исключения.

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов попросил министров не воспринимать прозвучавшую критику в стенах Парламента на свой личный счет, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, 2020 год был тяжелым для всех без исключения.

Порой правительство и отдельные министры выслушивали в стенах парламента жесткую, а иногда нелицеприятную критику. Но поймите правильно, уважаемые члены правительства, в этом нет ничего личного. Только дело! Только стремление обеспечить слаженную, эффективную работу всех механизмов аппарата государственной власти страны, желание реализовать поручения Елбасы и Президента, желание улучшить жизнь казахстанцев. Мы все, как бы это банально ни звучало, "в одной лодке", точнее, "на одном корабле", имя которому - не правительство, не Парламент, не партия, а Казахстан, - сказал Жамалов на совместном заседании палат Парламента.

Депутат отметил, что народ Казахстана терпелив и вынослив, много чего пережил, преодолеет и пандемию.

Да, проблем в истекшем году было много, их и сейчас немало. Но говорят о проблемах и постоянно на них ссылаются только слабые. А сильные всегда говорят о возможностях. Ведь там, где есть большие трудности, открываются и большие возможности. И мы надеемся, что правительство использует эти возможности для улучшения жизни казахстанцев, - добавил мажилисмен.

Он предложил своим коллегам утвердить отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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