Парламент принял отчет правительства об исполнении бюджета

По бюджетным отчетам на совместном заседании выступили депутаты Мажилиса и Сената Аманжан Жамалов и Ольга Перепечина.

Сегодня на совместном заседании палат под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, сообщает zakon.kz.

Наряду с бюджетным вопросом Парламент заслушал Послание о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан, с которым выступил председатель Конституционного Совета Кайрат Мами. Заслушав доклад, Парламент принял Послание Конституционного Совета к сведению.

Выступивший на совместном заседании палат Парламента премьер-министр Казахстана Аскар Мамин акцентировал внимание на работе правительства в настоящее время, которая проводится в том числе совместно с депутатским корпусом.

Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год депутатам Сената и Мажилиса представил министр финансов Ерулан Жамаубаев. С докладом на заседании также выступила Председатель Счетного комитета Наталья Годунова.

По бюджетным отчетам на совместном заседании выступили депутаты Мажилиса и Сената Аманжан Жамалов и Ольга Перепечина.

В развитие темы прозвучали вопросы сенаторов О. Булавкиной, Д. Нуржигитовой, Ж. Нурторе, С. Карплюка, А. Нуралиева и мажилисменов Д. Нурманбетовой, М. Кулшар, А. Рау, С. Симонова, Е. Жанбыршина. Свое мнение в развернутых выступлениях выразили сенаторы Д. Адильбеков, А. Бектаев, А. Альназарова, мажилисмены М. Кусаинов, А. Перуашев, А. Конуров.

По итогам рассмотрения Парламент утвердил отчеты Счетного комитета и Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год в следующих объемах: доходы - 11 928 461 794 тыс. тенге, затраты - 13 699 876 391 тыс. тенге.

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