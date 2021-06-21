Руководство алматинской полиции покорило пик Фурманова

По словам начальника ДП Алматы, это не первый поход сотрудников полиции в горы.

Восхождение на вершину полицейские совершили минувшим днем, несмотря на ненастную погоду. В числе покорителей пика - руководство Департамента полиции Алматы, начальники районных управлений и отделов полиции, а также самостоятельных подразделений департамента, сообщает zakon.kz.

Признаться, это не первый поход наших сотрудников в горы. Пусть на непрофессиональном, но на самом качественном любительском уровне. Тропа - не из легких, туман и моросящий дождь тоже создавали определенные неудобства. Но, как говорится, бойцы были озадачены единственной целью - пройти дистанцию до конца и в полном составе. Уже на вершине, после восхождения, традиционно взвился красивый Флаг Казахстана. начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

Он напомнил, что мероприятие организовано в канун празднования Дня казахстанской полиции. Оно послужит хорошим примером для молодежи в части патриотического, морального и духовного воспитания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!