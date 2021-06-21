У непривитых людей не будут заводиться машины - новый фейк обсуждают в Сети

Электронный блок управления автомобиля, компьютер или другие окружающие нас устройства сами по себе распознать QR-код не могут.

В мессенджерах рассылают сообщение, что в ближайшем будущем люди, не имеющие паспорта вакцинации, не смогут завести собственные автомобили, воспользоваться персональными компьютерами и прочей техникой, передает zakon.kz.

Якобы паспорта вакцинации содержат некий QR-код, который будет служить средством запуска "умных" устройств. Без этих кодов включить гаджет или завести автомобиль будет невозможно. Это неправда, - говорится в сообщении stopfake.kz.

QR-код - это усовершенствованная версия штрих-кода. Как правило, QR-коды используют для считывания какой-либо информации. При помощи таких усовершенствованных штрих-кодов можно получить данные о товаре или услуге, проверить подлинность документа, билета на мероприятие или общественный транспорт.

На паспортах вакцинации QR-коды действительно есть. На казахстанских паспортах вакцинации они служат для проверки подлинности документа. В паспортах вакцинации стран Евросоюза зашифрована важная информация о том, когда, где и какой вакциной привился человек. Об этом сказано на официальном сайте Европейской комиссии, - следует из сообщения.

Как отмечается, нанести вред считывающим устройствам QR-коды не могут.

Для считывания кода необходим смартфон со специальным приложением или компьютер с доступом в интернет. Для расшифровки кода на ПК необходимо загрузить изображение кода на специальный сайт. Записанную в коде информацию можно расшифровать вручную, однако это займет время.

Электронный блок управления автомобиля, компьютер или другие окружающие нас устройства сами по себе распознать QR-код не могут. Таким образом, сообщения о том, что непривитые люди не смогут пользоваться автомобилями и техникой из-за повреждений, вызванных QR с паспорта вакцинации, - фейк. Этому нет никаких научных обоснований, а содержание QR-кодов на документах не является тайной, - отмечается в сообщении.

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